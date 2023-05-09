Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припускає, що після деокупації Криму у нього можуть відібрати автономний статус.

Подоляк підкреслив, що існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратистських настроїв, передає інформаційне агентство УНІАН.

— Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе чимось краще, ніж інші регіони. Для унітарної держави автономія — це небезпечний шлях, це шлях конфліктності на регіональному рівні, – зазначив він.

Подоляк додав, що Україна водночас має етнічні меншини, права яких мають бути дотримані. У цьому контексті він згадав кримських татар, які «‎заслуговують на симпатії»‎ українців.

Говорячи про українізацію Криму, представник Офісу президента висловив думку, що для цього потрібно створювати якісний культурний продукт, який буде цікавим навіть на міжнародному рівні.

Нагадаємо, раніше у Києві наголосили, що розглядається не тільки суто військовий, а й військово-політичний сценарій деокупацї. Українське керівництво схиляється до «військов-політичної» деокупації замість суто військової, розуміючи, що Росія за дев'ять років перетворила півострів на фортецю.