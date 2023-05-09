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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припускає, що після деокупації Криму у нього можуть відібрати автономний статус.
Подоляк підкреслив, що існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратистських настроїв, передає інформаційне агентство УНІАН.
— Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе чимось краще, ніж інші регіони. Для унітарної держави автономія — це небезпечний шлях, це шлях конфліктності на регіональному рівні, – зазначив він.
Подоляк додав, що Україна водночас має етнічні меншини, права яких мають бути дотримані. У цьому контексті він згадав кримських татар, які «заслуговують на симпатії» українців.
Говорячи про українізацію Криму, представник Офісу президента висловив думку, що для цього потрібно створювати якісний культурний продукт, який буде цікавим навіть на міжнародному рівні.
Нагадаємо, раніше у Києві наголосили, що розглядається не тільки суто військовий, а й військово-політичний сценарій деокупацї. Українське керівництво схиляється до «військов-політичної» деокупації замість суто військової, розуміючи, що Росія за дев'ять років перетворила півострів на фортецю.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припускає, що після деокупації Криму у нього можуть відібрати автономний статус.
Подоляк підкреслив, що існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратистських настроїв, передає інформаційне агентство УНІАН.
— Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе чимось краще, ніж інші регіони. Для унітарної держави автономія — це небезпечний шлях, це шлях конфліктності на регіональному рівні, – зазначив він.
Подоляк додав, що Україна водночас має етнічні меншини, права яких мають бути дотримані. У цьому контексті він згадав кримських татар, які «заслуговують на симпатії» українців.
Говорячи про українізацію Криму, представник Офісу президента висловив думку, що для цього потрібно створювати якісний культурний продукт, який буде цікавим навіть на міжнародному рівні.
Нагадаємо, раніше у Києві наголосили, що розглядається не тільки суто військовий, а й військово-політичний сценарій деокупацї. Українське керівництво схиляється до «військов-політичної» деокупації замість суто військової, розуміючи, що Росія за дев'ять років перетворила півострів на фортецю.