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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 8 травня повідомив, що Варшава вже передала Україні десять радянських винищувачів МіГ-29.
Про це передає польське видання Defence24.
Як відомо, першу партію з кількох винищувачів Варшава передала Києву ще на початку квітня.
Пізнаше, уряд Німеччини схвалив заявку польського уряду на реекспорт Україні п'яти винищувачів МіГ-29 з колишніх запасів німецької Національної народної армії (ННА).
Також факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів сучасніших бойових літальних апаратів підтвердили у Міноборони Болгарії.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 8 травня повідомив, що Варшава вже передала Україні десять радянських винищувачів МіГ-29.
Про це передає польське видання Defence24.
Як відомо, першу партію з кількох винищувачів Варшава передала Києву ще на початку квітня.
Пізнаше, уряд Німеччини схвалив заявку польського уряду на реекспорт Україні п'яти винищувачів МіГ-29 з колишніх запасів німецької Національної народної армії (ННА).
Також факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів сучасніших бойових літальних апаратів підтвердили у Міноборони Болгарії.