Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 8 травня повідомив, що Варшава вже передала Україні десять радянських винищувачів МіГ-29.

Про це передає польське видання Defence24.

Як відомо, першу партію з кількох винищувачів Варшава передала Києву ще на початку квітня.

Пізнаше, уряд Німеччини схвалив заявку польського уряду на реекспорт Україні п'яти винищувачів МіГ-29 з колишніх запасів німецької Національної народної армії (ННА).

Також факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів сучасніших бойових літальних апаратів підтвердили у Міноборони Болгарії.