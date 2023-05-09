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У вівторок, 9 травня, тимчасово відключать водопостачання e частині Корабельного району Миколаєва
Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
Зазначається, що причина - аварія на водопровідній мережі.
З 9 години і орієнтовно до 20 години припинено подачу води в будинки, що розташовані по:
Раніше повідомлчялося, що в мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.
У вівторок, 9 травня, тимчасово відключать водопостачання e частині Корабельного району Миколаєва
Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
Зазначається, що причина - аварія на водопровідній мережі.
З 9 години і орієнтовно до 20 години припинено подачу води в будинки, що розташовані по:
Раніше повідомлчялося, що в мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.