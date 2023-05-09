У вівторок, 9 травня, тимчасово відключать водопостачання e частині Корабельного району Миколаєва

Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

Зазначається, що причина - аварія на водопровідній мережі.

З 9 години і орієнтовно до 20 години припинено подачу води в будинки, що розташовані по:

проспекту Богоявленський від проспекту Корабелів до вулиці Олега Ольжича;

проспекту Корабелів від проспекту Богоявленського до вулиці Айвазовського;

вулиці Айвазовського від проспекту Корабелів до вулиці Олега Ольжича;

вулиці Олега Ольжича від вулиці Айвазовського до проспекту Богоявленського.

Раніше повідомлчялося, що в мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.