Велика Британія готується надіслати Україні ракети великої дальності. Ідеться, можливо, про ракети Storm Shadow, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією видання, в оголошенні, опублікованому 2 травня фондом закупівлі зброї для України, Міноборони Британії висловило зацікавленість у наданні ракет дальністю до 300 кілометрів.

За словами британського чиновника, остаточного рішення про постачання ще не було ухвалено. Але це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Британія почала постачати Україні озброєння, яке за характеристиками відповідає її крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування.

Ракети Storm Shadows можна встановити на українські літаки радянського виробництва.

Нагадаємо, Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава вже передала Україні десять радянських винищувачів МіГ-29.