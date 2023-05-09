Громадяни Росії зіткнулися з проблемами при отриманням або продовженні туристичної посвідки на проживання у Туреччині. Місцями відмови отримують 90% заявників.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

Там зазначили, що місцеві адміністрації вимагають для продовження посвідки на проживання набагато більше документів, наприклад, виписки з турецьких банків з щомісячними надходженнями на рахунок. При цьому дохід на сім'ю з трьох осіб має становити щонайменше 2000 доларів щомісяця. Раніше для отримання туристичного дозволу на проживання було досить показати договір оренди житла і поліс місцевої страховки.

— Практично у всіх регіонах почав різко зростати відсоток відмов у дозволах на проживання, а продовження проживання стало найболючішим питанням для більшості росіян, що перебралися до Туреччини, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після витоку документів американської розвідки стало відомо, що найманці «ПВК «Вагнер» намагалися придбати зброю в Туреччині. В них зазначалося, що на початку лютого поточного року представники групи «Вагнер» зустрічалися з турецькими контактами для закупівлі зброї та обладнання для місії вагнерівців в Малі та в Україні.