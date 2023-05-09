У вівторок, 9 травня, «Укрпошта» запускає в обіг марку «Гвардія наступу».

Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.

— Дякуючи силам протиповітрянноі оборони запускаємо сьогодні «Гварідію наступу». Спецпогашення відбудеться в усіх обласних центрах України звісно з участю наших захисників. І ніякий злий дідусь нам не завадить!, — заявив Смілянський і додав, що увечері буде ще невелике оголошення від Укрпошти.

Нагадаємо, «Укрпошта» планує запустити в обіг нову марку до Міжнародного дня захисту дітей. З 350 дитячих ескізів відібрано 7.