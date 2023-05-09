У Херсонській області за минулу добу, 8 травня, внаслідок російських обстрілів зазнали поранень 14 людей, серед яких одна дитина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Після деокупації восени 2022 року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

— За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 320 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, СПГ, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв один раз. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради, – написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, російські війська обстріляли села Кізомис і Станіслав, а також селище міського типу Антонівка на херсонщині. Лише в Станіславі постраждало шість мирних жителів, серед яких 9-річна дитина.