Активісти громадської ініціативи «‎Євромайдан-Варшава»‎ сьогодні, 9 травня, о 6:00 розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками сирен і бомбардувань.

Про це повідомили члени громадської ініціативи Euromaidan-Warszawa.

Антивоєнні активісти від самого ранку прийшли під будинок у Варшаві, де проживають російські дипломати з своїми сім'ями. Там росіянам влаштували невеличку несподіванку. Замість будильників дипломати країни-агресорки прокинулись під звуки повітряних тривог, обстрілів та вибухів.

— Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій. Нехай послухають звуки, якими вони будять українців впродовж 9 років. Ми не хочемо промовляти до їхньої совісті, нам не потрібні жодні слова чи дії від дипломатів що представляють терористичний режим. Ми хочемо одного: щоб їх врешті вислали з Польщі. Бо вони не мають нічого спільного з цивілізованим світом, – наголосили активісти.

Вони підкреслили, що звуки, під які прокинулися російські дипломати сьогодні, це ніщо порівняно з тим, що переживають українці щодня, адже для багатьох людей повітряна тривога стала останнім звуком в їхньому житті.

Антивоєнні активісти додали, що дата 9 травня була обрана не випадково. Цей день російські політики та дипломати традиційно використовують з метою пропаганди, аби показати образ Росії, яка боролась і нібито далі бореться з фашизмом. Однак вони забувають про те, що саме Росія і відродила фашизм у XXI столітті, і що ідеологія «‎русского міра»‎ сьогодні є головною загрозою для цілого світу.

нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня українці тепер відзначатимуть День Європи.