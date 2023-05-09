На тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються викорінити українську ідентичність, катуючи, увʼязнюючи та залякуючи проукраїнських місцевих.

Російські війська намагаються гарантувати, що захоплена ними територія більше ніколи не інтегрується в Україну, пише Bloomberg із посиланням на європейських посадовців розвідки.

За допомогою насильства, економічного тиску та заміни населення Москва зміцнила свій контроль над частинами східної та південної України, спровокувавши культурні та демографічні зміни.

— Метою цих можливих воєнних злочинів, схоже, є знищення української ідентичності на територіях, окупованих Росією, заявили європейські посадовці. У результаті цих зловживань Києву знадобиться більше, ніж просто успіх на полі бою, щоб відновити контроль, кажуть вони. Дії Росії, додали вони, свідчать про невеликий інтерес до переговорів щодо окуповних території з боку Володимира Путіна, — повідомляє видання.

Постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва у Європі Майкл Карпентер зазначив, що російські сили задіяні в операціях «фільтрації», тортурах та стратах.

Російська стратегія передбачає систематичні репресії, тортури та вбивства українських чиновників, а також депортацію тисяч українських дітей до Росії, заявили посадовці. Росіяни також призвали українських чоловіків і змусили їх воювати проти власного народу.

Європейські чиновники починають висловлювати побоювання щодо того, наскільки важко Україні буде керувати окупованими регіонами після місяців зловживань Росії, спрямованих на підтримку Кремля.

Зосередженість на привчанні українських дітей російською пропагандою демонструє довгострокові плани Кремля щодо територій, заявили чиновники. Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету повідомила в лютому, що Росія керує «великомасштабною систематичною мережею» таборів, у яких протягом останнього року утримували щонайменше 6000 дітей з України в окупованому Росією Криму та по всій материковій частині Росії. Схоже, що табори намагаються прищепити українським дітям ідею російського уряду про національну культуру та історію, кажуть автори.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях та в Росії перебувають 4 390 українських статусних дітей – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.