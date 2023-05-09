На фото – частина рацій, як вже у наших військових

Силам оборони Очакова потрібно 37 рацій BAOFENG UV-5R для безпечного зв'язку між захисниками.

Всього хлопцям треба 50 рацій, 13 з який ми вже придбали на залишок від збору на дрон. Наразі не вистачає суми ще на 37 рацій. Тому наша ціль сьогодні – зібрати 37 тисяч гривень. Кошти збирає журналістка «НикВести» Юлія Бойченко.

— Усі ми знаємо, наскільки важливий зараз для наших хлопців безпечний зв'язок. Особливо, коли ворог знаходиться в декількох кілометрах від Очакова та чи не щодня обстрілює місто з Кінбурнської коси, – пишу журналістка.

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