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Кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля Путіна, якого на суд в Гаагу привів Валерій Залужний. До 9 травня «Рух Чесно» замінив марку-фотозону в Києві на Хрещатику.
Про це повідомляє організація на своєму сайті.
Першу марку «Бавовну Кримського мосту» презентували 24 серпня 2022 року, як частину виставки «Інфоспротив», що розповідає про інформаційну боротьбу українців з Російською Федерацією. Матеріали виставки усі охочі можуть переглянути в онлайн-форматі в Музеї агітації та політичного трешу Руху «Чесно».
— Після того, як стався вибух на Кримському мосту, у російських пропагандистів була істерика. Вони собі нафантазували, що «києвская власть» підготувалась і відзначала подію фотозоною у самому центрі Києва. Зазначимо, що ніякого стосунку до наших марок влада Києва не має, — зазначає лідерка громадської організації Віта Думанська.
Після «Бавовни над кримським мостом» громадяни висловили бажання встановити марку «Бавовна над кремлем», її встановили під Новий рік.
Тож тепер Рух «Чесно» вирішив напророкувати в день «побєдобєсія» росіян 9 травня Гаагу Путіну.
Нагадаємо, 9 травня, «Укрпошта» запускає в обіг марку «Гвардія наступу».
Також «Укрпошта» планує запустити в обіг нову марку до Міжнародного дня захисту дітей. З 350 дитячих ескізів відібрано 7.
Кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля Путіна, якого на суд в Гаагу привів Валерій Залужний. До 9 травня «Рух Чесно» замінив марку-фотозону в Києві на Хрещатику.
Про це повідомляє організація на своєму сайті.
Першу марку «Бавовну Кримського мосту» презентували 24 серпня 2022 року, як частину виставки «Інфоспротив», що розповідає про інформаційну боротьбу українців з Російською Федерацією. Матеріали виставки усі охочі можуть переглянути в онлайн-форматі в Музеї агітації та політичного трешу Руху «Чесно».
— Після того, як стався вибух на Кримському мосту, у російських пропагандистів була істерика. Вони собі нафантазували, що «києвская власть» підготувалась і відзначала подію фотозоною у самому центрі Києва. Зазначимо, що ніякого стосунку до наших марок влада Києва не має, — зазначає лідерка громадської організації Віта Думанська.
Після «Бавовни над кримським мостом» громадяни висловили бажання встановити марку «Бавовна над кремлем», її встановили під Новий рік.
Тож тепер Рух «Чесно» вирішив напророкувати в день «побєдобєсія» росіян 9 травня Гаагу Путіну.
Нагадаємо, 9 травня, «Укрпошта» запускає в обіг марку «Гвардія наступу».
Також «Укрпошта» планує запустити в обіг нову марку до Міжнародного дня захисту дітей. З 350 дитячих ескізів відібрано 7.