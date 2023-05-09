Кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля Путіна, якого на суд в Гаагу привів Валерій Залужний. До 9 травня «Рух Чесно» замінив марку-фотозону в Києві на Хрещатику.

Про це повідомляє організація на своєму сайті.

Першу марку «Бавовну Кримського мосту» презентували 24 серпня 2022 року, як частину виставки «Інфоспротив», що розповідає про інформаційну боротьбу українців з Російською Федерацією. Матеріали виставки усі охочі можуть переглянути в онлайн-форматі в Музеї агітації та політичного трешу Руху «Чесно».

— Після того, як стався вибух на Кримському мосту, у російських пропагандистів була істерика. Вони собі нафантазували, що «києвская власть» підготувалась і відзначала подію фотозоною у самому центрі Києва. Зазначимо, що ніякого стосунку до наших марок влада Києва не має, — зазначає лідерка громадської організації Віта Думанська.

Після «Бавовни над кримським мостом» громадяни висловили бажання встановити марку «Бавовна над кремлем», її встановили під Новий рік.

Тож тепер Рух «Чесно» вирішив напророкувати в день «побєдобєсія» росіян 9 травня Гаагу Путіну.

Нагадаємо, 9 травня, «Укрпошта» запускає в обіг марку «Гвардія наступу».

Також «Укрпошта» планує запустити в обіг нову марку до Міжнародного дня захисту дітей. З 350 дитячих ескізів відібрано 7.