Служба безпеки України заявила про викриття у Києві поплічника колаборантки Тетяни Монтян, який адміністрував її прокремлівський Телеграм-канал.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили. Після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці «розкручувати» її проросійський Телеграм-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників.

— У результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію рф. Перебуваючи на території країни-агресора, вона дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця, – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зловмисник «модерував» дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів. Також він «фільтрував» дописи, які не відповідають «критеріям» кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян.

Крім того, за даними СБУ, фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках популярних соцмереж. У своїх «публікаціях» він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила бізнесмена зі Львова, який нелегально експортував до Росії автомобілі преміумкласу. Від серпня 2022 до березня 2023 року бізнесмен нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро.