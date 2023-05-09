На сайті Міноборони розмістили «Довідник військовослужбовця після поранення», який містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначили, до довідник можна знайти на сайті «Турбота», на який можна перейти через вкладку «військовослужбовцям».

— Довідник військовослужбовця після поранення” можна завантажити. Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу учасника бойових дій (УБД), посвідчення особи з інвалідністю тощо, — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що Хорватія планує прийняти на лікування та реабілітацію поранених українських військових.