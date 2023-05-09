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На сайті Міноборони розмістили «Довідник військовослужбовця після поранення», який містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо.
Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Вона зазначили, до довідник можна знайти на сайті «Турбота», на який можна перейти через вкладку «військовослужбовцям».
— Довідник військовослужбовця після поранення” можна завантажити. Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу учасника бойових дій (УБД), посвідчення особи з інвалідністю тощо, — зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що Хорватія планує прийняти на лікування та реабілітацію поранених українських військових.
На сайті Міноборони розмістили «Довідник військовослужбовця після поранення», який містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо.
Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Вона зазначили, до довідник можна знайти на сайті «Турбота», на який можна перейти через вкладку «військовослужбовцям».
— Довідник військовослужбовця після поранення” можна завантажити. Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу учасника бойових дій (УБД), посвідчення особи з інвалідністю тощо, — зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що Хорватія планує прийняти на лікування та реабілітацію поранених українських військових.