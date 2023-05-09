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Комунальне підприємство Баштанської міської ради «Міськводоканал» оголосило тендер на послуги з впровадження альтернативних джерел енергії.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Витратити на роботи планують до 1 мільйона 846 тисяч 240 гривень. Аукціон запланований на 17 травня. Переможець повинен буде приступити до роботи з моменту підписання договору і закінчити протягом поточного місяця.

Підрядник має зробити фундамент, облаштувати майданчики для сонячних панелей, встановити труби, змонтувати панелі та кабелі.

Нагадаємо, Миколаїв стане першим серед європейських міст, де вода буде очищуватися інноваційними установками. П'ять таких установок місто отримає від Німеччини.