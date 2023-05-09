У вівторок, 9 травня, Європейський парламент продовжив для України дію нульового мита на товари.

Про це повідомив Рікард Йозвяк, редактор Radio Liberty.

Він зазначив, що «за» це рішення проголосували 537 євродепутатів.

— Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. За – 537, проти – 42, утрималися – 38, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія підтримала надання додаткового фінансування у розмірі 500 мільйонів євро компаніям для виробництва боєприпасів, сподіваючись, що Європарламент ухвалить пропозицію до літа.