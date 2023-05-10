З 24 березня група піротехнічних робіт Івано-Франківського обласного управління ДСНС у кількості 9 працівників із трьома машинами працюють на звільнених від російських загарбників територіях Миколаївської області – обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це інформує пресслужба обласного ДСНС.

— Тільки з початку цього місяця прикарпатськими піротехніками було здійснено 16 залучень та проведено обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів на площі близько 7 га, на якій було виявлено та знешкоджено 24 міни та снаряди, —йдеться в повідомленні.

Росіяни щедро «засіяли» українську землю вибухонебезпечними предметами, з якими доведеться боротися десятки років, констатують рятувальники.

Раніше повідомлялося, що близько 270 тисяч гектарів полів на Миколаївщині цього року не будуть засіяні через бойові дії, які проходили в області. Проте інші придатні до посівної терени Миколаївщини вже обробляються.