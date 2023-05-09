На сайті Міноборони запрацював розділ для військових, які отримали поранення, — «Шлях після поранення».

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Через вкладку «Військовослужбовцям» на сайті міністерства відбувається перехід на сайт «Турбота».

На сайті подано алгоритм дій пораненого та відповіді на питання, які виникають під час лікування, проходження військово-лікарської комісії, отримання виплат.

Також на сайті є зразки рапортів і покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю тощо. Ще є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити.

Нагадаємо, громадяни україни, що мають статус ветерана війни та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати грошову допомогу у розмірі 16 тисяч гривень в рамках проекту Мінветеранів та Червоного Хреста України.