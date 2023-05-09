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На насосних станціях водопроводу виникла технічна проблема, тому вода в Миколаєві вже подається з пониженим тиском.
Можливо в окремих районах взагалі буде відсутня, повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
«Зараз фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання з достатнім тиском. Рекомендуємо зробити певний запас води для побутових потреб. Перепрошуємо за незручності», — відзначили у підприємстві.
Нагадаємо, Миколаїв стане першим серед європейських міст, де вода буде очищуватися інноваційними установками. П'ять таких установок місто отримає від Німеччини.
На насосних станціях водопроводу виникла технічна проблема, тому вода в Миколаєві вже подається з пониженим тиском.
Можливо в окремих районах взагалі буде відсутня, повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
«Зараз фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання з достатнім тиском. Рекомендуємо зробити певний запас води для побутових потреб. Перепрошуємо за незручності», — відзначили у підприємстві.
Нагадаємо, Миколаїв стане першим серед європейських міст, де вода буде очищуватися інноваційними установками. П'ять таких установок місто отримає від Німеччини.