На насосних станціях водопроводу виникла технічна проблема, тому вода в Миколаєві вже подається з пониженим тиском.

Можливо в окремих районах взагалі буде відсутня, повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

«Зараз фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання з достатнім тиском. Рекомендуємо зробити певний запас води для побутових потреб. Перепрошуємо за незручності», — відзначили у підприємстві.