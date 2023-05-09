Сапери з Баштанки Миколаївської області під час розмінування розбомбленої росіянами школи на Херсонщині витягли з-під завалів книги свого земляка, відомого українського письменника Олександра Сизоненка і передали його до музею.

Про це Укрінформу повідомив директор Баштанського краєзнавчого музею Олег Требух.

За його словами, книги знайшли Сергій Коряка та Микола Пантелейчук, які з перших днів війни пішли на службу до ТРО, працювали саперами та відзначилися розмінуванням Баштанщини у березні 2022 року.

— Нещодавно вони працювали на Херсонщині. Там, серед уламків однієї зі знищених рашистами шкіл, знайшли книжки нашого відомого земляка, українського письменника Олександра Сизоненка. Вони вирішили зберегти книги і передати до Баштанського музею, – сказав Олег Требух.

За його словами, тепер чотиритомник та відео, на якому зафіксовано момент, під час якого сапери знайшли книги, займуть своє почесне місце в експозиції російсько-української війни.

Олександр Сизоненко – український прозаїк, публіцист, есеїст, кіносценарист. Родом з села Новоолександрівка на Баштанщині Миколаївської області. Твором, який приніс йому літературне визнання, став роман «Корабели» про життя великого суднобудівного заводу За епічну трилогію «Степ», «Була осінь», «Мета» Сизоненко у 1984 році удостоєний Державної премії Української РСР ім. Т. Шевченка.