На сьогодні в Миколаєві проживають близько 360 тисяч людей, 50 тисяч з них — переселенці з Херсонщини та інших областей.

Про це розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

— Ми маємо приблизну цифру — десь близько 350-360 тисяч. Цю інформацію ми узагальнюємо з попиту на воду, на вивіз сміття, з мобільних операторів, які нам також також надають інформацію, — сказав він.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що У Миколаївській області наразі проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць не вистачає.