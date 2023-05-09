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Президент Володимир Зеленський переконаний, що збільшення інтенсивності атак ракетами й «Шахедами» з боку держави-агресора Росії викликано тим, що ворог не зміг продемонструвати своєму суспільству вагомих перемог до 9 травня, зокрема захопити місто Бахмут.
Про це повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України.
Відповідаючи на запитання представників ЗМІ після переговорів із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, Володимир Зеленський зазначив, що військово-політичному керівництву РФ треба щось «продавати» своєму суспільству, але воно не має жодних вагомих перемог на полі бою.
— А ненажерливе суспільство – воно там є, і ми бачимо, як воно підтримує ті чи інші радикальні дії, кількість смертей. Вони завжди радіють цьому. Бахмут «продати» не вийшло, тому що не вийшло захопити. Це була в них остання важлива операція – до 9 травня встигнути це зробити. Хоч, на жаль, не існує вже там такого цілого міста, все зруйновано абсолютно, – сказав Глава держави.
Нагадаємо, нещодавно сили оборони знищили 35 «Шахедів», якими РФ атакувала Київщину. Зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади.
Президент Володимир Зеленський переконаний, що збільшення інтенсивності атак ракетами й «Шахедами» з боку держави-агресора Росії викликано тим, що ворог не зміг продемонструвати своєму суспільству вагомих перемог до 9 травня, зокрема захопити місто Бахмут.
Про це повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України.
Відповідаючи на запитання представників ЗМІ після переговорів із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, Володимир Зеленський зазначив, що військово-політичному керівництву РФ треба щось «продавати» своєму суспільству, але воно не має жодних вагомих перемог на полі бою.
— А ненажерливе суспільство – воно там є, і ми бачимо, як воно підтримує ті чи інші радикальні дії, кількість смертей. Вони завжди радіють цьому. Бахмут «продати» не вийшло, тому що не вийшло захопити. Це була в них остання важлива операція – до 9 травня встигнути це зробити. Хоч, на жаль, не існує вже там такого цілого міста, все зруйновано абсолютно, – сказав Глава держави.
Нагадаємо, нещодавно сили оборони знищили 35 «Шахедів», якими РФ атакувала Київщину. Зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади.