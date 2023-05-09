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Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо несподівано звернувся до українських захисників українською мовою та попросив «забути все, що було».
Таке відеозвернення колаборант виклав у Telegram.
Поплічник окупантів цинічно називає найбільшим «знущанням» те, що в незалежній Україні відбулась декомунізація та переймається долею радянських пам'ятників.
За його словами, в Росії є пам'ятні місця, які «відповідно відносяться до українського народу», хоча не уточнює про що саме йдеться.
У своєму пропагандистському зверненні колаборант апелює до відомого проросійського твердження про «братські народи» та називає україців та росіян «рідними людьми».
— Особисто хочу звернутися до українських воїнів. Хлопці… Ми не вороги. Зрозумійте, ми переважно рідні люди. І був час, коли ми може і сперечалися, а може і не сперечалися, але у нас є все для того, щоб забути суперечки... Давайте забудемо про все, що було. Давайте об'єднаємося і розвернемося в другу сторону і зробимо все, щоб завершити війну. Та ми знову жили дружно разом, – закликає гауляйтер.
Нагадаємо, 9 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував статки ексмера Херсона Володимира Сальдо, який перейшов на бік Росії та очолив окупаційну «адміністрацію» на Херсонщині.
Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо несподівано звернувся до українських захисників українською мовою та попросив «забути все, що було».
Таке відеозвернення колаборант виклав у Telegram.
Поплічник окупантів цинічно називає найбільшим «знущанням» те, що в незалежній Україні відбулась декомунізація та переймається долею радянських пам'ятників.
За його словами, в Росії є пам'ятні місця, які «відповідно відносяться до українського народу», хоча не уточнює про що саме йдеться.
У своєму пропагандистському зверненні колаборант апелює до відомого проросійського твердження про «братські народи» та називає україців та росіян «рідними людьми».
— Особисто хочу звернутися до українських воїнів. Хлопці… Ми не вороги. Зрозумійте, ми переважно рідні люди. І був час, коли ми може і сперечалися, а може і не сперечалися, але у нас є все для того, щоб забути суперечки... Давайте забудемо про все, що було. Давайте об'єднаємося і розвернемося в другу сторону і зробимо все, щоб завершити війну. Та ми знову жили дружно разом, – закликає гауляйтер.
Нагадаємо, 9 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував статки ексмера Херсона Володимира Сальдо, який перейшов на бік Росії та очолив окупаційну «адміністрацію» на Херсонщині.