Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо несподівано звернувся до українських захисників українською мовою та попросив «‎забути все, що було»‎.

Таке відеозвернення колаборант виклав у Telegram.

Поплічник окупантів цинічно називає найбільшим «‎знущанням»‎ те, що в незалежній Україні відбулась декомунізація та переймається долею радянських пам'ятників.

За його словами, в Росії є пам'ятні місця, які «‎відповідно відносяться до українського народу»‎, хоча не уточнює про що саме йдеться.

У своєму пропагандистському зверненні колаборант апелює до відомого проросійського твердження про «‎братські народи»‎ та називає україців та росіян «‎рідними людьми»‎.

— Особисто хочу звернутися до українських воїнів. Хлопці… Ми не вороги. Зрозумійте, ми переважно рідні люди. І був час, коли ми може і сперечалися, а може і не сперечалися, але у нас є все для того, щоб забути суперечки... Давайте забудемо про все, що було. Давайте об'єднаємося і розвернемося в другу сторону і зробимо все, щоб завершити війну. Та ми знову жили дружно разом, – закликає гауляйтер.

Нагадаємо, 9 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував статки ексмера Херсона Володимира Сальдо, який перейшов на бік Росії та очолив окупаційну «адміністрацію» на Херсонщині.