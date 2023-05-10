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Кабінет міністрів під час засідання 9 травня вніс зміни до «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».
Про це повідомили у пресслужбі міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Згідно з постановою Кабміну, відтепер водії зможуть вмикати музику чи фільми в автобусному транспорті лише у двох випадках: якщо в салоні є навушники або на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.
Нововведення стосується і таксистів – вони можуть вмикати музику лише в тому разі, якщо пасажир не заперечує.
Водій автобуса при цьому має право не допускати до салону пасажирів, які роблять шум за допомогою технічних пристроїв.
— Постанова прийнята на виконання закону про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, – йдеться у заяві Мінінфраструктури.
Нагадаємо, у Миколаєві після скарги на шансон та іншу російськомовну музику, яка лунала у маршрутці №21, водія змусили прибрати з салону магнітолу.
Кабінет міністрів під час засідання 9 травня вніс зміни до «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».
Про це повідомили у пресслужбі міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Згідно з постановою Кабміну, відтепер водії зможуть вмикати музику чи фільми в автобусному транспорті лише у двох випадках: якщо в салоні є навушники або на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.
Нововведення стосується і таксистів – вони можуть вмикати музику лише в тому разі, якщо пасажир не заперечує.
Водій автобуса при цьому має право не допускати до салону пасажирів, які роблять шум за допомогою технічних пристроїв.
— Постанова прийнята на виконання закону про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, – йдеться у заяві Мінінфраструктури.
Нагадаємо, у Миколаєві після скарги на шансон та іншу російськомовну музику, яка лунала у маршрутці №21, водія змусили прибрати з салону магнітолу.