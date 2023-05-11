|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:14
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|05:16
|Заход солнца
|20:31
|Температура завтра:
|C°
Виконавчий директор Twitter Ілон Маск розповів про нові функції, які незабаром зʼявляться у соцмережі — відеочат і дзвінки, повідомляє Reuters.
Минулого року компанія оголосила про план Twitter 2.0 The Everything App, який, за словами Маска, матиме зашифровані прямі повідомлення, довгі твіти та можливість проводити платежі.
— Незабаром зʼявляться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону, — заявив Ілон Маск.
Зазначається, що функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність до соціальних мереж Meta — Facebook та Instagram, які мають подібні функції.
Ілон Маск сказав, що віднині у Twitter буде доступна версія зашифрованих прямих повідомлень.
Нагадаємо, власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск анонсував оновлення на платформі — можливість для медіавидавців стягувати плату з користувачів за окрему прочитану статтю.
Виконавчий директор Twitter Ілон Маск розповів про нові функції, які незабаром зʼявляться у соцмережі — відеочат і дзвінки, повідомляє Reuters.
Минулого року компанія оголосила про план Twitter 2.0 The Everything App, який, за словами Маска, матиме зашифровані прямі повідомлення, довгі твіти та можливість проводити платежі.
— Незабаром зʼявляться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону, — заявив Ілон Маск.
Зазначається, що функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність до соціальних мереж Meta — Facebook та Instagram, які мають подібні функції.
Ілон Маск сказав, що віднині у Twitter буде доступна версія зашифрованих прямих повідомлень.
Нагадаємо, власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск анонсував оновлення на платформі — можливість для медіавидавців стягувати плату з користувачів за окрему прочитану статтю.