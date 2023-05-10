|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|05:24
|Захід сонця:
|20:12
|Температура завтра:
|+17 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|05:18
|Захід сонця
|20:29
|Температура завтра:
|+18 C°
Станом на початок травня водолази-сапери готують водойми до відкриття купального сезону в Миколаївській області.
Вони обстежують водойми на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та очищують їх, повідомили в МВС України.
Полегшує роботу фахівців ДСНС спеціальна сучасна техніка – автономний гідрографічний апарат SONOBOT та підводний дрон FIFISH.
— SONOBOT дає можливість не тільки виявляти на дні річки підозрілу знахідку, а ще й визначити приблизно що саме це за предмет. А підводний дрон дає чітку картинку під час обстеження води та за допомогою спеціального маніпулятора підіймати на поверхню невеликі вибухонебезпечні предмети, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що під час туристичного сезону-2023 на території Миколаївської області для відпочинку будуть доступні внутрішні водойми, оскільки морські узбережжя будуть закриті через мінну загрозу.
Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що туристичний сезон у Миколаївській області 2023 року відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. Крім того, з початку великої війни туристичний потік в Миколаївській області знизився на 82%.
Станом на початок травня водолази-сапери готують водойми до відкриття купального сезону в Миколаївській області.
Вони обстежують водойми на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та очищують їх, повідомили в МВС України.
Полегшує роботу фахівців ДСНС спеціальна сучасна техніка – автономний гідрографічний апарат SONOBOT та підводний дрон FIFISH.
— SONOBOT дає можливість не тільки виявляти на дні річки підозрілу знахідку, а ще й визначити приблизно що саме це за предмет. А підводний дрон дає чітку картинку під час обстеження води та за допомогою спеціального маніпулятора підіймати на поверхню невеликі вибухонебезпечні предмети, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що під час туристичного сезону-2023 на території Миколаївської області для відпочинку будуть доступні внутрішні водойми, оскільки морські узбережжя будуть закриті через мінну загрозу.
Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що туристичний сезон у Миколаївській області 2023 року відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. Крім того, з початку великої війни туристичний потік в Миколаївській області знизився на 82%.