Станом на початок травня водолази-сапери готують водойми до відкриття купального сезону в Миколаївській області.

Вони обстежують водойми на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та очищують їх, повідомили в МВС України.

Полегшує роботу фахівців ДСНС спеціальна сучасна техніка – автономний гідрографічний апарат SONOBOT та підводний дрон FIFISH.

— SONOBOT дає можливість не тільки виявляти на дні річки підозрілу знахідку, а ще й визначити приблизно що саме це за предмет. А підводний дрон дає чітку картинку під час обстеження води та за допомогою спеціального маніпулятора підіймати на поверхню невеликі вибухонебезпечні предмети, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час туристичного сезону-2023 на території Миколаївської області для відпочинку будуть доступні внутрішні водойми, оскільки морські узбережжя будуть закриті через мінну загрозу.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що туристичний сезон у Миколаївській області 2023 року відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. Крім того, з початку великої війни туристичний потік в Миколаївській області знизився на 82%.