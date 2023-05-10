Жителям села Брієнц у Швейцарії наказали негайно виїжджати через неминучий обвал скелі над ними.

Про це повідомляє BBC.

У селі, що в кантоні Граубюнден, мешкає приблизно 70 людей. Наказ про виїзд не став для них цілковитою несподіванкою — розташування села вже тривалий час вважають геологічно небезпечним. Брієнц збудований на землі, яка просідає. Через це шпиль церкви похилився, а в будівлях з'явилися великі тріщини.

Крім того, селяни звикли, що на їхні подвір'я падають валуни. Влада намагалася стабілізувати ситуацію, і були ознаки того, що сповзання каміння зі скелі сповільнюється.

Проте геологи попередили, що рух каменів прискорюється. Частина гори, яку прозвали «островом», до 2023 року сповзала зі швидкістю 32 метри на рік.

Влада попереджала про можливу евакуацію пізніше цього літа, а на кінець цього тижня були заплановані сільські збори для обговорення актуальної ситуації. Однак останні оцінки ризику показали, що обвал каміння неминучий. Тож зранку 9 травня надійшов наказ виїхати з села. Тепер усім, хто не мешкає в Брієнці, заборонено туди входити, а всі мешканці села мають виїхати не пізніше 12 травня.

Геологи кажуть, що два мільйони кубометрів каменю впадуть протягом наступних 7–24 днів. Невідомо, як саме падатиме каміння: поступово, значно не зашкодивши будинкам, або швидко, повністю знищивши поселення.

Більшості мешканців запропонували житло в сусідніх селах, наприклад, на курорті Ленцергайде. Але це тимчасове рішення.

Обвали не є рідкістю у Швейцарії. У 2006 році величезні шматки породи впали з гори Айгер, перекривши пішохідні стежки. Тоді геологи попередили, що на такі події можна очікувати частіше.

А у 2017 році на село Бондо, що теж у кантоні Граубюнден, зійшов масштабний зсув, знищивши половину села та вбивши 8 людей.

Науковці зазначають, що кількість обвалів збільшується через танення льодовиків. Тоді порода стає нестійкою. Торік геологи виміряли, що за останні 100 років швейцарські льодовики втратили понад половину свого об'єму.

Нагадаємо, на півдні Перу через сильні зливи стався зсув ґрунту, внаслідок чого щонайменше 15 людей загинуло і ще 20 постраждали.