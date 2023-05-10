Правоохоронці викрили колишнього експрокурора однієї з окружних прокуратур Миколаєва у заволодінні сумою понад 3,8 мільйонів гривень.

Про це з посиланням на Офіс Генерального прокурора повідомив народний депутат Артем Чорноморов.

Зазначається, що наразі чоловіку висунуто підозру у заволодінні майном.

— Будучи прокурором у кримінальному провадженні, він заволодів зазначеними коштами, які були визнані речовими доказами. Ці кошти зберігались у його службовому кабінеті, – пише Артем Чорноморов.

За його словами, для оперативного вирішення, у справу довелося втрутитися народним депутатам.

— Проте залишаються певні питання: 1. Чому чекали доки в цю проблему змушені були втрутитися народні депутати, якщо це питання місцевого значення? 2. Як експрокурор зміг звільнитися залишивши муляж? Яке керівництво прийняло таке рішення?, – наголошує нардеп.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть жительку Миколаївщини, яка обвинувачується в держзраді – вона добровільно здавала ворогу українських активістів. За даними правоохоронців, жінка передавала також дані українських військових, що приймали участь у воєнних діях з 2014 році. У подальшому вони були вбиті армією РФ.