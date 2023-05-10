Російські окупанти готують до «евакуації» з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей.

Про це повідомили у пресслужбі Енергоатому.

Зазначається, що насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин.

— Працівникам ЗАЕС виїзд з міста рашисти заборонили майже від початку окупації. Також, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з Енергодару до Ростовської області рф вже вивезли частину сімей запорізьких атомників, – йдеться у повідомленні.

Енергоатом наголошує, що таким чином, російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію Запорізької атомної електростанції, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу.

— Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з рашистами, найближчим часом збираються «евакуювати». І це загострить вже й наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані, – додають у компанії.

Держпідприємство підкреслює, що зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації.

— Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій», – зазначають енергетики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти готують план евакуації працівників «Росатому» із Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. За інформацією ЦНС, колаборантів та завезених росіянами працівників «Росатому» попереджали, про можливість примусової евакуація.