Із тимчасово окупованого Криму на підконтрольну Україні територію змогла виїхати проукраїнська активістка, яку переслідувала Федеральна служба безпеки Росії.

Про це повідомили в русі «Жовта стрічка».

— Ця неймовірно смілива жінка ще нещодавно боролася проти окупації та рашизму в тимчасово окупованому Криму. Віолета розвішувала наші листівки, малювала графіті та пов'язувала жовті стрічки, — розповіли там.

Жінку затримали співробітники ФСБ, але навіть попри допити, Віолета не змінила свою позицію, зазначають у русі «Жовта стрічка».

Там зазначили, що співробітники ФСБ намагалися витягнути з Віолети зізнання та нав'язати проросійську позицію. Вони вимагали показати всі матеріали, які жінка зробила. Це змусило її виїхати з Криму.

— Наша героїня змогла залишити окуповану територію та виїхати на підконтрольну Україні територію, де зараз пробує почати нове життя, — додали в організації.

Нагадаємо, журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії опублікували інтерактивну карту аннексованого у 2014 році Росією Кримського півострова з 223 діючими, тимчасовими і законсервованими військовими об’єктами Російської Федерації у 10 категоріях із геолокаціями.

Координаторка авторського колективу проєкту зі створення карти Анжеліка Руденко, зазначила, що мапою можуть користуватися як кримчани та вимушені переселенці з окупованих регіонів материкової України, так і всі, хто має родичів у Криму чи цікавиться інформацією з Криму.