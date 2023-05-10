Протитанкісти 36 ОБрМП, що боронить наші рубежі на Донеччині, ювелірно працюють по ворожій бронетехніці. І цьому підтвердження — десятки спалених російських танків.

Груди російського металу залишаються стояти у полях на лінії зіткнення та нагадують окупантам, що тут майстерно працюють українські джавелінщики, пише «АрміяInform».

— У моєму підрозділі усі розрахунки «Джавелінів» — це досвідчені військові. Більшість з них у своїй скарбничці мають по кілька уражених одиниць російської бронетехніки. Ми постійно несемо бойові чергування на передових позиціях і вразі ворожого штурму палимо їхню бронетехніку, — говорить командир підрозділу на псевдо «Маяк».

Хлопці несуть бойові чергування на одному з важких напрямків поруч Водяного. Тут противник не жаліє сил та ресурсів на постійні штурми наших оборонних позицій. Ось, нещодавно їхні штурмовики знову спробували зайти до нас на позиції та вкотре були вщент розбиті.

Важливу роль у цьому бою відіграли саме розрахунки «Джавелінів».

— Того дня розпочався штурм наших позицій. У наш бік йшло близько 10 одиниць танків та БМП. У перші хвилини бою мої розрахунки спалили два Т-72, проте решта не зупинялася і продовжувала рухатися далі, як в нічому не бувало. Це дуже дивно, адже вони бачили, що по них працюють ракетами. Проте, вони, ніби «зачаровані», йшли штурмом далі повз підбиті свої танки. Тож мої хлопці далі продовжили робити свою справу, знищуючи російських «камікадзе», — продовжує «Маяк».

У тому бою джавелінщики знищили два російські танки та дві БМП. Іншу ворожу техніку добили українські танкісти та арта.

— «Джавелін» — це сучасне протитанкове озброєння. Ним дуже круто працювати. Їхнім танкістам навіть не допомагає «решітка-гриль», яку вони наварюють на башту. Завдяки цьому американському озброєнню ми можемо працювати на відстані та вберегти особовий склад, — зазначає командир.

Для морпіхів ці «трофеї» не перші. За крайні три місяці «Маяк» особисто спалив п’ять одиниць російської техніки: три танки та дві БМП.

Хлопці кажуть, що успіх оператора «Джавеліна» насамперед залежить від злагодженої роботи з іншими підрозділами, зокрема аеророзвідкою.

— Так не буває, що ми сидимо на позиції, побачили техніку й відразу її знищили. Ми постійно працюємо з аеророзвідкою. Вони бачать техніку ще на самому початку виходу на штурм, а далі надають нам усю інформацію. Тобто ми вже знаємо приблизний час підходу техніки, її кількість, напрямок руху. Нам залишається лише зайняти вигідну позицію і зустріти «гостей», — каже оператор «Джавеліна» на позивний «Пшеня».

За словами морських піхотинців, вони з нетерпінням очікують початку контрнаступу ЗСУ, адже їхні «Джавеліни» зможуть ефективно допомогти українським захисникам виганяти загарбників.

Раніше в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як їх артилерія знищила позицію російських мінометників.