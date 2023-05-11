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Міністерство охорони здоров’я пропонує запровадити акциз на солодкі газовані напої.
За повідомленням МОЗ, у Верховній Раді України зареєстровані два законопроєкти на цю тему.
Один із них запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (4 гривні) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі — 0,19 євро).
Другий — визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах.
— Постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння тощо, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру, – вказують у міністерстві.
За даними медиків, неінфекційні захворювання залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям, хоча «більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички й обравши більш здоровий спосіб життя».
Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. У Мексиці такий податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету.
За оцінками ВООЗ, зростання ціни на солодкі напої на 20% шляхом оподаткування може призвести до скорочення їхнього споживання приблизно на ті ж 20%.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон, яким припиняється нарахування та сплата податку на нерухоме майно, що було знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії.
Міністерство охорони здоров’я пропонує запровадити акциз на солодкі газовані напої.
За повідомленням МОЗ, у Верховній Раді України зареєстровані два законопроєкти на цю тему.
Один із них запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (4 гривні) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі — 0,19 євро).
Другий — визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах.
— Постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння тощо, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру, – вказують у міністерстві.
За даними медиків, неінфекційні захворювання залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям, хоча «більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички й обравши більш здоровий спосіб життя».
Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. У Мексиці такий податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету.
За оцінками ВООЗ, зростання ціни на солодкі напої на 20% шляхом оподаткування може призвести до скорочення їхнього споживання приблизно на ті ж 20%.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон, яким припиняється нарахування та сплата податку на нерухоме майно, що було знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії.