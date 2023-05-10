Поліція Миколаївщини викрила жительку Миколаївщини, яка ошукала більше 40-громадян зі всієї україни продаючи їм неіснуючий одяг.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, 34-річна мешканка Кривого Озера в соціальній мережі поширювала фото і відео під виглядом оголошень про продаж одягу. Після оплати замовником товару жінка зникала і припиняла зв'язок з жертвою.

— У ході досудового слідства поліцейські встановили, що 34-річна мешканка Кривого Озера в одній із соціальних мереж розміщувала публікації у вигляді фотозображень та відеозаписів під виглядом оголошень щодо продажу різноманітного одягу. Від охочих придбати товар жінка отримувала повну оплату на рахунки підставних осіб. Однак взятих на себе обов’язків не виконувала та припиняла зв’язок із покупцями, – йдеться в повідомленні.

За скоєне жінці загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині поліцейські затримали інтернет-шахрая, який продавав неіснуючу зброю. 28-річний чоловік у месенджері розміщував фейкові оголошення про продаж зброї та вимагав повну оплату від покупців. Отримавши гроші, чоловік переставав виходити на зв'язок із покупцями.