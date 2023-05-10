У мікрорайоні Північному міста Миколаєва виконують заміну водопровідної мережі. Фахівці планують встановити близько 1 000 метрів нових поліетиленових труб замість зношених.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міськради з посиланням на МКП «‎Миколаївводоканал»‎.

Там зазначають, що упродовж минулого року на вулиці Архітектора Старова сталося чимало аварій. Тож знову латати стару мережу вже немає сенсу. Тому було прийнято рішення прокласти нову водопровідну мережу та замінити старі труби.

Ремонтні роботи планують завершити до кінця червня.

— До цього часу ще планується побудувати 16 колодязів, де буде встановлено нову запірну арматуру та пожежні гідранти. Перед тим, як підключити всі будинки мікрорайону, нову мережу промиють та обов’язково будуть проведені випробування, щоб не сталося гідравлічних ударів, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання. Так, про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води заявив директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко

Нагадаємо, що у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.