У Львові будують навчальний корпус початкової школи за допомогою 3D-принтера.

Про це повідомляє Team4UA.

За попередніми розрахунками, це буде найбільша навчальна будівля у світі, збудована за допомогою 3D-принтера. Будівництво триватиме близько п’яти тижнів і завершиться у червні цього року. Новий корпус школи відкриється для відвідування 100 учнів вже у 2024 році.

Компанія називає її першим в Україні та в Європі навчальним закладом, надрукованому на будівельному 3D-принтері. Крім того, 3D-будівництво навчального закладу в країні, де відбуваються бойові дії, наразі є першим у світі.

Будівництво навчального корпусу розпочалося у листопаді 2022 року. На першому етапі команді проекту вдалося закласти фундамент майбутньої школи, але згодом процес будівництва був зупинений через масовані ракетні обстріли України, нестачу електропостачання та нестабільні погодні умови. Зараз команда проєкту планує завершити зведення стін та даху корпусу школи вже у червні цього року.

За концепцією проєкту, навчальний корпус матиме один поверх, де будуть розміщені класні кімнати, учительська, санвузли та хол з інклюзивним простором, здатним прийняти всі категорії учнів, у тому числі дітей з особливими потребами. Крім того, 90% матеріалів, необхідних для будівництва, виготовлені в Україні.

Головна задача програми в майбутньому — відновлення будинків, шкіл, мостів та іншої критичної інфраструктури України за допомогою технології 3D-друку. Для цього команда Team4UA планує створити тренінговий центр, доставити в Україну 3D-принтери та навчити українських спеціалістів відновлювати інфраструктуру України за допомогою нових технологій.

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році. Загалом виконком затвердив 7 категорій навчальних закладів, які надаватимуть освіту різних рівнів.