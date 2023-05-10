Європейська інноваційна рада (ЕІС) виділить 20 мільйонів євро на розвиток українських стартапів та інноваційних проєктів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

За його словами, проєкт Seeds of Bravery за участі Українського фонду розвитку інновацій вибрали ключовим партнером Євросоюзу.

— Сотні вітчизняних стартапів отримають фінансову допомогу та можливість зрости до міжнародного рівня. Важлива деталь — українські розробки набудуть найкращого європейського досвіду та отримають менторство від топових світових партнерів, – додав віцепрем'єр.

Програма підтримки має на меті стати рятувальним жилетом для українських стартапів і допомогти їм рости та інтегруватися в європейську інноваційну екосистему, щоб вони могли стати ключовими рушійними силами економічного відновлення України.

Ініціатива підтримає щонайменше 200 українських технологічних стартапів грантами по 60 000 євро для подальшого розвитку їхньої інноваційної та бізнес-діяльності. Крім того, компанії також отримають нефінансову підтримку, таку як консультаційні послуги, коучинг, наставництво та пошук партнерів.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія прийняла рішення про виділення 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов’язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну та допомоги державам-членам поповнити свої запаси.