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Минулої доби, 10 травня, українські військові ліквідували ще 610 окупантів, 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 2 системи РСЗВ, 2 засоби ППО, 3 ворожі безпілотники.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Станом на 11 травня 2023 року Сили оборони України знищили понад 196,9 тисяч російських загарбників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.05.23 орієнтовно склали:
Минулої доби, 10 травня, українські військові ліквідували ще 610 окупантів, 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 2 системи РСЗВ, 2 засоби ППО, 3 ворожі безпілотники.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Станом на 11 травня 2023 року Сили оборони України знищили понад 196,9 тисяч російських загарбників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.05.23 орієнтовно склали: