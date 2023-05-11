За добу, 10 травня, російська армія здійснила 90 обстрілів з важкої артилеріх по території херсонської області.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як відомо обстрілювали з «‎Градів»‎, танків, дронів та авіації. саме місто Херсон російські загарбники обстріляли 10 разів за добу.

— Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні, – пише очільник ОВА.

За інформацією Олександра Прокудіна, через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Нагадаємо, майже щодня на межі Миколаївської та Херсонської областей «перевантажують» тяжких хворих і поранених і везуть до лікарень Миколаєва. Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міськради Ірина Шамрай розповіла, що займаються доставкою пацієнтів бригади швидкої допомоги та Червоного Хреста. На Херсонщині хворих забирають їхні швидкі та везуть до адмінмежі з Миколаївщиною. Там їх приймають бригади ЧХ та миколаївської медицини катастроф.