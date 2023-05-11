Миколаївці мають неоднозначне ставлення до нововведення щодо Дня перемоги і перенесання його на 8 травня. Хтось вважає, що історично цей День повинень відзначатися 9 травня, є ж і ті, хто ставиться до змін позитивно і вважає, що Україна має відзначати перемогу разом з Європою.

Про це у своєму сюжеті розповів телеканал «НІС-ТВ».

Як відомо, Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня Європи 9 травня. Натомість, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пропонується перенести зробити 8 травня.

— Якщо ми взяли вектор розвитку нашої країни саме на Європу, саме вони нам зараз допомагають, саме вони нас підтримують в цей складний час. Ми проєвропейська держава, — наголошує в коментарі одна з опитуваних жительок Миколаєва.

Дехто ж не сприймає такі зміни, хтось ставиться нейтрально але не планує нічого зміювати.

— Я не згодна з цим. Тому що 9 травня — це історичний факт і його не можна змінити. Хто бажає, може відзначать восьмого. Для мене особисто, 9 травня — День перемоги. У мене в тій війні загинуло 8 чоловік з родини, і я ніяк не можу це взяти і забути, — розповіла журналістам ще одна опитувана мешканка міста.

Нагадаємо, згідно указу, підписаного Володимиром Зеленським 8 травня, День Європи в Україні запроваджено з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на європейському континенті. Відтепер, щорічно українці спільноз європейськими країнами відзначатимуть це свято.