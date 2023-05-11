У лікарнях Миколаєва за час повномасштабної війни пролікували близько 7 тисяч поранених, 10% з них були цивільними.

Про це розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міськради під час брифінгу 10 травня, пишуть «НикВести».

— Кількість поранених, які пройшли через заклади охорони здоров’я міста Миколаєва, наближається до 7 тисяч. З них тільки 10% (приблизно 700 людей, — прим.) — це цивільні громадяни, — сказала Ірина Шамрай.

Вона також розповіла, що наразі майже щодня до Миколаєва привозять поранених з Херсону. Як повідомлялося, займаються доставкою пацієнтів бригади швидкої допомоги та Червоного Хреста. На Херсонщині хворих забирають їхні швидкі та везуть до адмінмежі з Миколаївщиною, де їх приймають бригади ЧХ та миколаївської медицини катастроф.