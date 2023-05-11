У Херсоні з 16 травня скоротять тривалість комендантської години. Вона діятиме щодня з 21:00 до 05:00.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Окрім цього, за його словами, буде подовжено термін продажу алкогольних напоїв у місті до 15 червня поточного року. Час заборони продажу алкоголю залишається незмінним — з 15:00 до 10:00 щодня.

«Звертаюся до жителів міста та нагадую, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки», — написав він.

Він додав, якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації розповів про результати роботи правоохоронців під час комендантської години, що тривала з вечора 5 травня по ранок 8 травня.