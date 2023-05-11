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Служба безпеки України викрала миколаївського таксиста, який коригував ворожі удари по місту. Чоловіка підозрюють в причетності до загибелі 10 цивільних, у тому числі дитини.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та у пресслужбі СБУ.
За даними прокуратури, за свої «послуги» чоловік отримував грошову винагороду до 5 тисяч гривень. Повідомляється, що підозрюваний є винуватцем прильоту по Миколаєву у жовтні 2022 року. Тоді від ворожої ракети загинули жителі багатоповерхового будинку, серед яких була дитина.
— Всередині жовтня 2022 року ворог здійснив ракетний обстріл м. Миколаєва за координатами, які надав пособник окупантів. Внаслідок обстрілу російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку, яка знаходилася поруч біля відмітки навідника ворога. Внаслідок влучання по цивільній будівлі загинули люди, – йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, підозрюваний також фіксував та передавав представникам РФ результати їх влучань та місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.
— Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував в них інформацію про можливі пересування української військової техніки,– зазначили в СБУ.
Відомо, що зловмисник потрапив у поле зору ворога у серпні минулого року на одному із проросійських Телеграм-каналів, де регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України.
— Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами, – повідомили в прокуратурі.
Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому повідомлено підозру у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.
Нагадаємо, 13 жовтня, Миколаїв масовано обстріляли. Було влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Так, два верхні поверхи було зруйновані вщент, решта поверхів опинилися під завалами.
Служба безпеки України викрала миколаївського таксиста, який коригував ворожі удари по місту. Чоловіка підозрюють в причетності до загибелі 10 цивільних, у тому числі дитини.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та у пресслужбі СБУ.
За даними прокуратури, за свої «послуги» чоловік отримував грошову винагороду до 5 тисяч гривень. Повідомляється, що підозрюваний є винуватцем прильоту по Миколаєву у жовтні 2022 року. Тоді від ворожої ракети загинули жителі багатоповерхового будинку, серед яких була дитина.
— Всередині жовтня 2022 року ворог здійснив ракетний обстріл м. Миколаєва за координатами, які надав пособник окупантів. Внаслідок обстрілу російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку, яка знаходилася поруч біля відмітки навідника ворога. Внаслідок влучання по цивільній будівлі загинули люди, – йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, підозрюваний також фіксував та передавав представникам РФ результати їх влучань та місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.
— Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував в них інформацію про можливі пересування української військової техніки,– зазначили в СБУ.
Відомо, що зловмисник потрапив у поле зору ворога у серпні минулого року на одному із проросійських Телеграм-каналів, де регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України.
— Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами, – повідомили в прокуратурі.
Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому повідомлено підозру у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.
Нагадаємо, 13 жовтня, Миколаїв масовано обстріляли. Було влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Так, два верхні поверхи було зруйновані вщент, решта поверхів опинилися під завалами.