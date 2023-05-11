У Миколаєві продовжується робота з ліквідації білбордів, зокрема на вулиці Великій Морській прибрали ряд великих рекламних конструкцій, які нависали над проїжджою частиною.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді з посиланням на департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

Повідомляється, що рекламні конструкції, розміщені над усією шириною проїжджої частини заважали та відволікали увагу водіїв від дороги.

До того ж, зап інформацією пресслужби міськради, болборди заважали реалізації нового проекту КП «СМЕП».

— Комунальне підприємство розробляє нову схему дорожнього руху. Планується організувати реверсивний рух із залученням світлофорних об’єктів по Варварівському мосту, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно аварійні білборди, які псували вигляд міста демонтували у Заводському районі Миколаєва.

Ще раніше в Інгульському районі Миколаєва комунальники демонтували тимчасові споруди та рекламні конструкції та нагадали підприємцям, що не можна ставити кіоски там, де заманеться.

Також повідомлялося про те, що Антикорупційний департамент планує витратити понад 700 тисяч гривень на знесення кіосків у Миколаєві.