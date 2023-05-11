Парк «Дружби народів»

У Первомайську біля Скверу Визволення невідомі вкрали щойно посаджені туї.

Про це повідомив міський голова Первомайську Олег Демченко.

Він зазначив, що в цьому році планується повністю завершити ремонтувати парк «Дружби народів». Наразі комунальники продовжують улаштовувати там плитку та висаджувати зелені насадження.

Також, висаджують квіти та дерева і в інших парках міста. Однак не всі городяни бережуть та цінують зміни.

— Давайте берегти це, а не займатися «вандалізмом», як це роблять деякі. Тільки за вчора, було вкрадено 9 нових насаджень туй, біля Скверу Визволення. Обурений цим вчинком, — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводить роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.