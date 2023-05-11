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У Первомайську біля Скверу Визволення невідомі вкрали щойно посаджені туї.
Про це повідомив міський голова Первомайську Олег Демченко.
Він зазначив, що в цьому році планується повністю завершити ремонтувати парк «Дружби народів». Наразі комунальники продовжують улаштовувати там плитку та висаджувати зелені насадження.
Також, висаджують квіти та дерева і в інших парках міста. Однак не всі городяни бережуть та цінують зміни.
— Давайте берегти це, а не займатися «вандалізмом», як це роблять деякі. Тільки за вчора, було вкрадено 9 нових насаджень туй, біля Скверу Визволення. Обурений цим вчинком, — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводить роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.
У Первомайську біля Скверу Визволення невідомі вкрали щойно посаджені туї.
Про це повідомив міський голова Первомайську Олег Демченко.
Він зазначив, що в цьому році планується повністю завершити ремонтувати парк «Дружби народів». Наразі комунальники продовжують улаштовувати там плитку та висаджувати зелені насадження.
Також, висаджують квіти та дерева і в інших парках міста. Однак не всі городяни бережуть та цінують зміни.
— Давайте берегти це, а не займатися «вандалізмом», як це роблять деякі. Тільки за вчора, було вкрадено 9 нових насаджень туй, біля Скверу Визволення. Обурений цим вчинком, — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводить роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.