Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії провели інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції у рамках договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє Держатомрегулювання.

Інспектори Агентства за участі представників Держатомрегулювання на території АЕС працювали з восьмого по дев'яте травня.

— З 08 по 09 травня 2023 року на ВП «Південноукраїнська АЕС» було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, – йдеться в повідомленні.

Метою інспекції була перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Інспекція пройшла без зауважень. Як повідомили в Держатомрегулюванні, інспекція пройшла без зауважень.

Нагадаємо, подібна інспекція місією МАГАТЕ вже проводилася на Південноукраїнській атомній електростанції в листопаді минулого року.