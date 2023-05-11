Президент Володимир Зеленський вважає, що за атакою безпілотників на Кремль стоїть сама росія: вона могла це зробити, щоби виправдати свої удари по Україні.

Таку думку він висловив в інтерв'ю ВВС.

Загалом цю історію з дронами Володимир Зеленський назвав вигаданою.

— Як воно долетіло прямо в Кремль з України? Як так, що у них не працює ППО зовсім? І як так, що воно зачепилося за шпиль? І що це таке в цілому? Що це таке було, можна побачити деталі, що це за великий відомий український або американський такий був дрон? І тому це вигадка. Для чого? Для того, що вони хотіли завдати відповідні удари по нас, – наголосив він.

За його словами, Росія зрозуміла, що світ серйозно реагує на їхні удари по цивільному населенню України, і тому постійно шукає виправдання своїм діям.

— Я думаю, що вони самі це зробили. Самі по собі вони підняли… Знову, ні жертв, ніхто не поранений. Нічого там не відбулось. Що там відбулось? Що там за така дуже дивовижна штука, бомбоносій якийсь. А що ж там тоді нічого не вийшло? Ніхто не загинув, всі живі, всі здорові. Тому вони самі це зробили. Абсолютно, я впевнений. Я не можу вам сказати на 100%, може, там хтось в Москві з їхніх груп, ФСБ чи ще від когось, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Росії заявили, що в ніч проти 3 травня Україна спробувала атакувати кремлівську резиденцію Володимира Путіна двома безпілотниками. За даними пропагандистських джерел, два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль. В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу.