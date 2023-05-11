За першу добу роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення успішно подано 3 тисячі 194 заяви про виплату допомоги. Зокрема, тільки вчора було подано 2 тисячі 454 заяви.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення.

Далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла.

Подавати заяви про виплату допомоги треба в застосунку Дія. Перед цим потрібно попередньо подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане.

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