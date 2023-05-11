9 травня в Одесі чоловік по звірячому вбив людину, яка його прихистила на комендантську годину.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

У правоохоронні органи зателефонувала людина, сказала, що когось вбила та обірвала розмову, «скинувши дзвінок». Поліцейські встановили особу абонента – дзвінок надійшов від 28-річного жителя Фонтанської сільської громади Одеського району.

У поліції стверджують, що швидко розшукали цього раніше судимого за майновий злочин чоловіка. Зі слів фігуранта, 9 травня пізно ввечері він був в Одесі та не встигав дістатися додому, бо мала розпочатися комендантська година.

— Побачивши на вулиці незнайомця, він підійшов до нього з питанням, чи не знає той, де можна знайти прихисток. 46-річний містянин гостинно запросив приїжджого до себе – у квартиру багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Чоловіки почали розпивати спиртні напої і в стані алкогольного сп’яніння посварилися, – розповіли правоохоронці.

Гість запевняє, що власник оселі «поліз до нього». Тому фігурант схопив кухонного ножа та завдав ним господарю дев’ять хаотичних ударів по тілу, від яких той помер. Переночувавши у вбитого, вранці 28-річний зловмисник взяв його велосипед, прихопив пляшку коньяку та поїхав додому.

Намагаючись відвести від себе підозру, чоловік спалив одяг та взуття, у якому був, але згодом, усвідомивши, що накоїв, зателефонував до поліції.

За даними правоохоронців, за скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в одному з сіл Мішково-Погорілівської територіальної громади 38-річний чоловік отримав ножове поранення у живіт від сусіда, з яким перебував у неприязних стосунках.