Японія виділить 1 мільярд доларів країнам, які межують з Україною, на допомогу біженцям.

Про це повідомляє Sky News.

Міністр фінансів країни Шунічі Сузукі заявив, що фінансування надаватиметься через державний Японський банк міжнародного співробітництва. Ця фінустанова зазвичай пропонує допомогу у формі кредитування, гарантій та інвестицій в акції.

Сузукі оголосив про це, коли він прибув до Ніігати, на північ від Токіо, щоб головувати на триденній зустрічі фінансових лідерів G7.

G7 також обговорюватиме, як не дати Росії обійти санкції, запроваджені після її вторгнення.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії направить в Україну 3,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.

Перед тим, японський уряд пообіцяв надати Україні грантову допомогу на суму 400 мільйонів доларів у межах Програми екстреного відновлення «Фаза 2» та ще 70 мільйонів доларів через механізм Програми розвитку ООН.