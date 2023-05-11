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Російські військові продовжують розграбовувати українські території. Цього разу це відбувається у окупованому місті Гола Пристань, Херсонської області.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Цього разу росіяни грабують місцеву лікарню. З медзакладу вивозять все - меблі, обладнання та техніку.
— Армія мародерів вириває навіть розетки зі стін, – написав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих було двоє дітей. У той день 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двоа закладіи торгівлі, завод й автогосподарствово.
Російські військові продовжують розграбовувати українські території. Цього разу це відбувається у окупованому місті Гола Пристань, Херсонської області.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Цього разу росіяни грабують місцеву лікарню. З медзакладу вивозять все - меблі, обладнання та техніку.
— Армія мародерів вириває навіть розетки зі стін, – написав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих було двоє дітей. У той день 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двоа закладіи торгівлі, завод й автогосподарствово.