У Баштанці Миколаївської області стартував всеукраїнський проєкт «Міста та їхні герої», метою якого є показати героїзм українського народу і трансформацію звичайної людини у справжнього героя.

У межах проєкту по всій Україні проходять покази документальних фільмів про українські міста та їхніх мешканців, а також тематична фотовиставка з роботами провідних українських фотографів, повідомляють автори проєкту.

Першим містом, де відкрили фотовиставку в межах проєкту «Міста та їхні герої», стала Баштанка. У межах виставки тут показують світлини, зроблені в різних містах України, постраждалих від російського вторгнення — пейзажі міст та світлини окремих об’єктів, а також фото мешканців міст, які відіграли важливу роль у захисті свого краю від російських загарбників.

На виставці можна побачити роботи українських фотографів, серед яких, зокрема, Владислав Содель, Валентин Кузан, Арсеній Герасименко, Роман Пашковський, Олег Тоцький, Ігор Тишенко. Вони з початку повномасштабного вторгнення закарбовують у світлинах українські міста та їхніх героїв, показуючи через фото українців такими, якими вони є — стійкими, справжніми, героїчними.

Головною частиною проєкту «Міста та їхні герої» є показ документальних фільмів про звичайних українців, яких війна змусила відмовитись від основного заняття і перетворила на волонтерів та військових. Режисерами стрічок виступили Ольга Гібелінда та Андрій Литвиненко.

У кожному з 6 міст — Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, Баштанці та Іванкові — було обрано свого героя для документального фільму про місто. Кожен фільм розкриває свою сторінку волонтерства, дієвості та любові до власної країни від українців.

У фільмі «Баштанка. Місто козацької звитяги» міський голова Баштанки Олександр Береговий розповідає про те, як вистояла Баштанка та як 100 баштанців змогли змінити хід бойових подій всієї війни на південному напрямку у свій період часу. А героями фотовиставки з Баштанки стали, зокрема, пастор місцевої протестантської церкви Віталій Бутучел, лікарі Баштанської лікарні Дмитро Чорний та Олександр Бабін, пенсіонерка, співробітниця міської ради і волонтерка Ганна Зюзько та інші мешканці міста.

Фільм «Баштанка. Місто козацької звитяги» з циклу «Міста та їхні герої» покажуть у Баштанці вже в суботу, 13 травня. Далі проєкт покажуть у Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, та Іванкові.

Проєкт реалізується за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка України».